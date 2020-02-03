النمسا ترفض ابتزاز أردوغان لأوروبا بملف اللاجئين

أعرب وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج، الإثنين، عن استيائه ورفضه ابتزازات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للدول الأوروبية بملف اللاجئين.

جاء ذلك رداً على تهديدات أردوغان المتكررة بإغراق أوروبا باللاجئين، ومطالبته في الآونة الأخيرة بتخصيص مزيد من الأموال كمساعدات لبلاده في إيواء اللاجئين.

وفي تصريحات مقتضبة لصحيفة "كرونة" النمساوية الخاصة، قال شالينبرج إنه "لن يتم ابتزازنا".

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وأضاف "من الواضح أن تركيا تتحمل عبئاً كبيراً، لكن غير صحيح على الإطلاق أننا تركناها وحيدة في هذا الملف".

وتابع "وفر الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية 6 مليارات يورو في صورة مساعدات مالية لأنقرة لرعاية اللاجئين، ودعم المشاريع المتعلقة بهم".

ووفق كرونة، رفض الوزير الحديث عن تخصيص أي مساعدات جديدة لأنقرة في ميزانية الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة.

ودأب أردوغان خلال الفترة الماضية على التهديد بإغراق أوروبا باللاجئين، إذا لم تمنحه مساعدات مالية. ويرى مراقبون أن الرئيس التركي يبتز أوروبا للحصول على مساعدات لدعم اقتصاده المتهاوي منذ فترة طويلة.

وفي ٢٠١٦، وقّع الاتحاد الأوروبي وتركيا اتفاقاً يهدف للحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا بشكل غير شرعي، مقابل منح أنقرة ٦ مليارات يورو، لتوفير الحاجات الأساسية للاجئين على أراضيها.