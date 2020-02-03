المحكمة الدستورية تلغي فوز رئيس ملاوي وتأمر بانتخابات جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أيدت المحكمة الدستورية في مالاوي، اليوم الإثنين، طلباً من أحزاب المعارضة بإلغاء فوز الرئيس بيتر موثاريكا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو/أيار 2019.



وأمرت المحكمة بإجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 150 يوماً.

وكانت اللجنة الانتخابية أعلنت فوز موثاريكا رغم شكاوى بحدوث‭‭ ‬‬مخالفات شملت عمليات مسح أو تغيير في كشوف النتائج باستخدام سائل تصحيح.

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وكان إعلان النتائج تأخر أكثر من مرة في البلد الواقع جنوب القارة الأفريقية، للاشتباه بحدوث تلاعب.

وقالت مفوضية الانتخابات، في مؤتمر صحفي، إن لازاروس تشاكويرا، الذي يتزعم حزب مؤتمر مالاوي المعارض، حصل على 35.41% من أصوات الناخبين.

وفي الانتخابات التي جرت في 21 مايو/أيار، حصل ساولوس تشيليما نائب رئيس البلاد، على 20.24 في المئة من الأصوات.