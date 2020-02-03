ثنائي مجهول يوتر أجواء غرفة ملابس برشلونة

قالت تقارير صحفية إسبانية إن الوضع داخل نادي برشلونة لا يزال غير مستقر خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من إقالة إرنستو فالفيردي مدرب الفرق السابق وتعيين كيكي سيتين بدلا منه، وذلك بسبب خلاف بين إثنين من النجوم المجهولين داخل غرفة الملابس.

صحيفة "آس" المدريدية أكدت أن الأجواء داخل النادي الكتالوني متوترة للغاية منذ رحيل فالفيردي، الذي كان يحظى بدعم نجوم الفريق الكبار وعلى رأسهم ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه ولويس سواريز.

وأضافت الصحيفة أن شجارا قويا حدث الثلاثاء الماضي داخل غرفة الملابس بعد إحدى الحصص التدريبية التي سبقت فوز البارسا على ليجانيس بخماسية دون رد في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

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ووفقاً للمصدر نفسه، فإن الشجار كان بين إثنين من النجوم أصحاب الوزن الثقيل داخل الفريق، لكنها في الوقت نفسه رفضت الإفصاح عن اسمي هذين اللاعبين.

وأوضحت أن إقالة فالفيردي كانت السبب الرئيسي في تعكير الأجواء داخل برشلونة، مؤكدة أن القرار خلق شعور بالمرارة بين لاعبي الفريق.

يذكر أن برشلونة عقب فوزه على ليجانيس، حقق الفوز أيضا على ليفانتي بنتيجة 2-1 في الدوري الإسباني، ليعود للانتصارات في المسابقة بعد هزيمته أمام فالنسيا 0-2 في الجولة الماضية.

ويحتل برشلونة حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، متأخرا بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.