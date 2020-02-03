شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا: التطورات في إدلب أصبحت خارج السيطرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين، إن التطورات في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا صارت "خارج نطاق السيطرة"، وذلك بعد إعلان أنقرة مقتل 5 من جنودها في قصف سوري.



وذكر أردوغان في وقت سابق اليوم، أن بلاده سترد على الهجوم وأنه أبلغ روسيا التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد بأن "عليها التنحي جانباً".

وقال أردوغان، متحدثاً من كييف، إن نحو مليون شخص في إدلب السورية يتجهون صوب الحدود التركية نتيجة لهجوم الجيش السوري المدعوم من روسيا.

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