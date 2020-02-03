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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الأمن يجتمع مع كوشنر لبحث صفقة القرن الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
طلبت الولايات المتحدة عقد جلسة مغلقة في مجلس الأمن الدولي الخميس لتقديم عرض من صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر لخطة السلام للشرق الأوسط التي رفضها الفلسطينيون، كما قالت مصادر دبلوماسية اليوم الإثنين.
وترغب واشنطن في عرض الخطة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي والاستماع إلى مواقف الدول الـ14 الأخرى في المجلس، بحسب المصادر.
ويعقد الاجتماع قبل أيام قليلة من وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس المتوقع إلى نيويورك في 11 فبراير (شباط)، ليؤكد امام لأمم المتحدة معارضته للخطة الأمريكية والمطالبة بتطبيق القانون الدولي.
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