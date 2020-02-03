شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل شخصين وإصابة ثالث في إطلاق نار داخل جامعة تكساس الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020 ذكرت محطة ”إيه.بي.سي“ نقلا عن شرطة جامعة تكساس ”إيه أند إم كوميرس“، أن شخصين قتلا وأصيب ثالث في حادث إطلاق نار بالجامعة، اليوم الإثنين.

وقالت المحطة إنه تم إلغاء جميع المحاضرات التي كانت مقررة بقية اليوم في الجامعة، التي تبعد نحو 100 كيلومتر شمال شرقي دالاس.

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