مصرع 13 طفلا تحت الأقدام في مدرسة كينية‎

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020 الخليج 365 لقي 13 طفلا حتفهم في حادث تدافع، وأصيب أكثر من 40 آخرين، اليوم الاثنين، لأسباب غير معروفة، في مدرسة ابتدائية في كاكاميغا غرب كينيا، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية.

وقال ديفيد كابينا، قائد شرطة المدينة من موقع المأساة للصحافة: ”لقد فقدنا 13 طفلاً في هذا التدافع وآخرون في المستشفى بسبب الإصابات“. Advertisements وتابع: ”فتحنا تحقيقا لتحديد ما حدث بالضبط“. ووقع الحادث حوالي الساعة 5 مساءً بالتوقيت المحلي ( 02,00ً ت غ)، عندما غادر طلاب مدرسة كاكاميغا الابتدائية المدرسة. وحدثت حالة من الذعر لأسباب غير معروفة حاليا. من جهته، الصليب الأحمر الكيني على ”تويتر“: ”تدافع قاتل في مدرسة كاكاميغا الابتدائية“، موضحا أنه ساعد في نقل التلاميذ.

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