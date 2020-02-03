شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المسماري: حفتر استطاع بوقف إطلاق النار استدراج أردوغان إلى فخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020 قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم، إن المشير خليفة حفتر استطاع بوقف إطلاق النار استدراج أردوغان إلى فخ رعاية التنظيمات الإرهابية، حيث أصبحت ممارساته مكشوفة للعالم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد قبل دقائق، في مدينة بنغازي، أن أردوغان قام بإنشاء شركة استشارات عسكرية أمنية ثم تحولت لتنفيذ عمليات إرهابية.

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