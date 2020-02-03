شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرطة الفرنسية تطلق النار على مسلح اقتحم مركزا لها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال متحدث باسم الشرطة الفرنسية إن الشرطة أطلقت النار على شخص مسلح بسكين وأصابته، بعد أن هاجم الضباط داخل مركز للشرطة في شرق فرنسا، اليوم الإثنين.



وأضاف المتحدث أن المهاجم الذي أصاب أحد رجال الشرطة في يده نقل إلى المستشفى. مؤكدا أنه ”لم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم“.

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