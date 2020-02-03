شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات السورية تحرز تقدما جديدا شرق إدلب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن القوات السورية تمكنت من التقدم مجددا في محور سراقب شرق إدلب، وسيطرت على قرية النيرب الواقعة عند (أوتوستراد حلب – اللاذقية الدولي).



وأوضح المرصد وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أنه بذلك تكون قوات الجيش السوري قد وصلت لأوتوستراد (إم-4)، وتمكنت من تخطيه والوصول إلى قرية النيرب لتصبح على بعد نحو 8 كلم عن مدينة إدلب.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق اليوم، مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين، في قصف للقوات الحكومية السورية في إدلب شمال سوريا.