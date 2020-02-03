نصرالله: في لبنان هنالك haircut مقنع غير قانوني وهو مفروض لصالح المصارف

أعتبر المحامي ​انطوان ​نصرالله​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "Hairtcut في البلاد التي تحترم القوانين، ويحتاج الى قانون ويكون اخر الكي وتذهب عائداته لخفض ​الدين العام​، وفي ​لبنان​ هنالك haircut مقنع غير قانوني وهو مفروض لصالح المصارف".

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