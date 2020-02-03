النشرة: وقفة احتجاجية امام فرع مصرف لبنان بصيدا رفضاً للسياسة النقدية المتبعة

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، عن "مواصلة "حراك صيدا" تحركاته الاحتجاجية، حيث نظم وقفة امام فرع ​مصرف لبنان​ في شارع ​السراي الحكومي​ احتجاجاً على ​سياسة​ حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ وسياسة ​المصارف​، والتي كان اخرها تخفيض السحوبات ب​الدولار​ الاميركي وجعلها نصف شهرية بعدما كانت اسبوعية وذلك تحت شعار "مستمرون من اجل التغيير". وافترش المحتجون الارض واشعلوا الحطب للتدفئة وهتفوا ضد ​السياسة​ المالية مطالبين بالاصلاح.

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