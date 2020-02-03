وليد ابو سليمان: ما غفل عنه البيان الوزاري هو الاحتكار في عدة قطاعات

اشار الخبير ​الاقتصاد​ي وليد ابو سليمان الى ان ​البيان الوزاري​ للحكومة الحالية افضل من البيانات السابقة، لانه وضع الاصبع على الجرح، والمشكلة في ​لبنان​ بنيوية، وما غفل عنه البيان الوزاري هو الاحتكار في عدة قطاعات من حديدة وادوية ونفط. واوضح ان مشكلتنا الاساسية هي بالدين، وقد دفعنا فوائد كبيرة، ويجب وضع الاقتصاد على المسار الصحيح لان من دفع الثمن هو ​القطاع الخاص​ والمودع.

واوضح ابو سليمان في حديث تلفزيوني، ان ​صندوق النقد الدولي​ لمح الى شروط لمساعدة لبنان منها تحرير سعر الصرف. ولفت تعليقا على التعميم الذي سيصدر عن حاكمية ​مصرف لبنان​، الى اننا طالبنا منذ بداية الازمة الى توحيد المعايير بين المودعين، ونحن نخشى ان يكون هناك سحوبات للعمولات الاجنبية ب​الليرة اللبنانية​، وبالتالي نحن نطلب توضيح عدد من النقاط ومعرفة اين ودائع المودعين، ونحن نريد معرفة اذا الودائع في مصرف لبنان ام انها صرفت؟.

واعتبر ان المطلوب اليوم ان تكون اقوال المسؤولين قريبة من الافعال، وهذا ما يؤدي الى تدهور العلاقة بين المسؤولين والمودعين.