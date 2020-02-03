عبد الله: عندما تنجح الحكومة سنشيد بها وعندما تخفق سنصوب الامور

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في حديث تلفزيوني، "اننا نحن كشعب لبناني نريد إكتفاء ذاتي كهربائي، وإذا إستطاعت هذه ​الحكومة​ ضبط ملف ​الكهرباء​ ووضعه على السكة الصحيحة وتمكنت في العام 2022 من حل ​العجز​ بالاضافة الى وقف ​الإنهيار الإقتصادي​ وحماية أموال الناس تكون بذلك قد عززت الوضع الإقتصادي، فعندما تنجح الحكومة سنشيد بها وعندما تخفق سنصوب الامور"، موضحاً ان "​الحزب التقدمي الاشتراكي​ اول من اعلن الاستعداد لإعطاء الحكومة الفرصة"، مشدداً على ان "المصارف لم تثبت على أنها حريصة على ذوي الدخل المحدود بل هي حريصة على ذوي الدخل المرتفع، وان المواطن اللبناني يومياً يخسر قدرته الشرائية ليس لصالح الأغنياء فقط بل لصالح الصرافين الشرعيين وغير الشرعيين، والحزب لن يكون ملحقاً لأي تسوية".

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