قبلان قبلان: مجلس الجنوب بنى أكثر من 500 مدرسة ومستشفى

أشار رئيس ​مجلس الجنوب​ ​قبلان قبلان​، الى أن "الأوائل في ​الامتحانات الرسمية​ هم من طلاب الجنوب، مؤكدا أن "الأراضي التي بنيت عليها ​المدارس​ والمستشفيات في الجنوب ليست ملك مجلس الجنوب، بل هي ملك ​وزارة التربية​".

وردا على سؤاله حول لماذا هناك مدارس في الجنوب من دون طلاب؟ أجاب أن "هذا الكلام غير صحيح، ما من مدارس خالية من التلاميذ، موضحا أن هناك إجراءات اساسية لاقامة مدرسة، واولها أن يقدم المختار وأهالي المنطقة طلب الى وزارة التربية بانشاء مدرسة".

وعن مثال مدرسة الطيبة، أكد قبلان أن "هناك مشكلة بعدم تعيين اساتذة كفاية في هذه المدارس، وأن مجلس الجنوب بنى أكثر من 500 مدرسة و​مستشفى​".

وعن الاتهامات حول أخذ مجلس الجنوب حقوق مناطق اخرى، لفت قبلان الى أن "هذا الكلام مرفوض، فاذا طلب منا ان نذهب الى عكار سنذهب، لكن صلاحيات مجلس الجنوب تنحصر فقط في الجنوب، والجنوب اليوم في مواجهة مع ​اسرائيل​، ولوكانت عكار في المواجهة لكنا وضعنا مجلس لعكار". ونفى قبلان أن يكون مجلس الجنوب هو من شيد طريق صيدا -صور.

أما عن مشروع عين الزرقا، فنوه قبلان الى أنه "أهم مشروع استراتيجي قام به مجلس الحنوب، والتقصير في المشروع لا يتحمله المجلس بل الادارات المعنية من وزارات وغيرها، المتلكأة في هذا الملف".