النشرة: وقفة احتجاجية امام مركز "اوجيرو" في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان "حراك صيدا" واصل تحركاته الاحتجاجية ونظم وقفة امام مؤسسة "اوجيروا" في صيدا الكائنة في شارع حسام الدين ​الحريري​، تحت شعار "مستمرون من اجل التغيير"، حيث افترشوا الارض واشعلوا الحطب للتدفئة وهتفوا ضد ​الفساد​ ومطالبة بالاصلاح.

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