وزير الصناعة: الحكومة مصرة على تخفيض الفوائد وحماية المودعين

أكد وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​ في حديث تلفزيوني، انه "لا شك ان الحراك ينتظر من ​الحكومة​ تنفيذ المطالب التي طالبوا بها، وتم الاتفاق بين لجنة صياغة ​البيان الوزاري​ على ان يكون البيان ملبياً لتطلعات الشعب، وبالطبع سنعمل على استقلالية ​القضاء​"، لافتاً الى انه "لا نفع للشق ​الاقتصاد​ي اذا لم نصل الى مرحلة ويكون فيها القضاء مستقل، وان يتم ب​محاربة الفساد​ واستعادة الاموال المنهوبة، وبالطبع ان ايام الريعية لن نراها في ​لبنان​ بتاتاً، وهذه الحكومة قررت من خلال بيانها الانتهاء من الاقتصاد الريعي والذهاب باتجاه الاقتصاد المنتج"، موضحاً ان "الحكومة تعتبر ان الوضع الذي يعيشه لبنان اليوم هو قاس جداً وبالطبع استثنائي، ويتطلب الوضع الدقيق قرارات استثنائية، والقيام بالعديد من الاجراءات المالية والنقدية، والحكومة مصرة على تخفيض الفوائد وذلك بالتنسيق مع ​مصرف لبنان​ و​المصارف​، والحكومة تعتبر انه من واجبها المحافظة على الودائع وبالاخص المودعين الصغار، وستعمل بكل جهدها من اجل انهاالاوضاع الصعبة"، مشدداً على انه "لم يتم تسميته من قبل ​حزب الله​ او اي فريق سياسي".