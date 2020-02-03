واكيم: تحريك الاجهزة القضائية والامنية باتجاه الثوار يناقض حرية التعبير والتظاهر

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "تعمد ​الاكثرية​ الحاكمة الى تحريك اجهزتها القضائية والامنية باتجاه الثوار مما يناقض ​حرية التعبير​ والتظاهر المكفولين من ​الدستور​".

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