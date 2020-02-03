ايلي اسود طلب من دياب نقل عدوى التقليل من التصاريح الى وزرائه الجدد

توجه نائب رئيس هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية ايلي اسود في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بطلب الى رئيس الحكومة حسان دياب "لنقل عدوى التقليل من التصاريح الى وزرائه الجدد، لانه كلما تكلم احدهم او احداهن، نطق او نطقت بكلام غير مسؤول".
اضاف اسود قائلا "نفهم قلة خبرتهم في الشان العام، ولكن عليك واجب اسكاتهم وحصر التصاريح بالناطقة باسم مجلس الوزراء، وهي وزير الاعلام منال عبد الصمد، على الاقل ان اخطات في التعبير فجمالها يغطي الخطأ".
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