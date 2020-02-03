التحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق انفاق المطار باتجاه خلدة

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن "تعطل شاحنة على طريق انفاق ​المطار​ باتجاه خلدة، في حين يعمل دراج من مفرزة سير بعبدا على تسهيل حركة السير".

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