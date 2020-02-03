اتصل رئيس المكتب السياسي ل​حركة حماس​ ​إسماعيل هنية​، برئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الوزراء اللبناني ​حسان دياب​، وبحث معهم مخاطر صفقة القرن على ​القضية الفلسطينية​ وتأثيراتها في الاتجاهات المختلفة. وأكد هنية أن "وحدة الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة تشكل نقطة انطلاق مهمة في مواجهتها"، مستعرضًا "الجهود والمبادرات التي قامت بها حماس في هذا الصدد"، مثمناً "الموقف اللبناني، رئاسة و​حكومة​ وبرلمانًا، الرافض للصفقة"، مشيدًا أيضًا بـ"التضامن الشعبي اللبناني مع ​الشعب الفلسطيني​ وإسناده في هذه المرحلة الخطيرة"، مشددًا أيضًا على "رفض كل محاولات ​التوطين​، وحق العودة وعدم التنازل عن تطبيقه لكل اللاجئين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هنية بعد اتصاله بعون ودياب: نرفض كل محاولات التوطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.