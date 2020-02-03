نفت شركة "ألفا" بإدارة اوراسكوم للإتصالات، ما يتم تداوله زيفاَ عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ عن العلاقة بينها وبين ​بنك لبنان والمهجر​ Blom Bank، وتؤكد عمق العلاقة المؤسسية التي تجمعهما وحسن إستمرار التعاون القائم بينهما، وخصوصا على مستوى حسابات المشتركين كما حسابات الموظفين في ألفا.

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كانت هذه تفاصيل خبر الفا اكدت عمق العلاقة وحسن إستمرار التعاون القائم مع Blom Bank لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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