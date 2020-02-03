النشرة: الجيش السوري قطع امداد المسلحين واصبح على بعد 7.5 كلم عن ادلب

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "وحدات ​الجيش السوري​ تتابع عملها العسكري و تتقدم ب​ريف إدلب​ وتسيطر على قرية ترنبة غرب ​سراقب​، وتمكنت من السيطرة على بلدة النيرب على الأوتوستراد الدولي حلب ​اللاذقية​ المعروف بطريق الـ"M4" في ​ريف إدلب الجنوبي​ الشرقي بعد ​اشتباكات​ مع الفصائل المسلحة، وتبعد بلدة النيرب عن مدينة إدلب حوالي 7.5 كلم وبهذه السيطرة تكون وحدات الجيش قد قطعت الطريق الواصل بين مدينتي سراقب و​أريحا​ بشكل كامل وبالتالي طريق امداد المسلحين.

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