مندوب بلجيكا بالأمم المتحدة: اميركا ستعرض خطتها للسلام في 6 شباط الحالي

أعلن مندوب ​بلجيكا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ السفير مارك بيكستين، ان "​الولايات المتحدة​ ستعرض خطتها للسلام في الشرق الأوسط على مجلس الأمن الدولي في 6 شباط الحالي"، مشيراً الى ان "المجلس سيناقش خطة التسوية الشرق أوسطية المقترحة من الولايات المتحدة مع مستشار الرئيس الأميركي ​جاريد كوشنر​".

هذا وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفي وقت سابق خطته تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية، المعروفة باسم "​صفقة القرن​"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارة ترامب، ورئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، وسفراء عمان و​الإمارات​ والبحرين.