مندوب بلجيكا بالأمم المتحدة: اميركا ستعرض خطتها للسلام في 6 شباط الحالي

أعلن مندوب بلجيكا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير مارك بيكستين، ان "الولايات المتحدة ستعرض خطتها للسلام في الشرق الأوسط على مجلس الأمن الدولي في 6 شباط الحالي"، مشيراً الى ان "المجلس سيناقش خطة التسوية الشرق أوسطية المقترحة من الولايات المتحدة مع مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر".
هذا وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفي وقت سابق خطته تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارة ترامب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.
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