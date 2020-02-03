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رئيس الوزراء اليوناني التقى الملك سلمان وولي عهده

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أفادت الوكالة ​​ للأنباء، بأن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عقد، وولي عهده الأمير كل على حدة، اجتماعا مع رئيس الوزراء ​اليونان​ي ​كيرياكوس ميتسوتاكيس​.

وأعلنت الوكالة أن الملك سلمان "عقد جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها ودعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة".

وفي بيان ثان، ذكرت الوكالة أن "الأمير محمد بن سلمان، عقد اجتماعا في ​الرياض​ مع ميتسوتاكيس حيث تم "استعراض أوجه العلاقات الثنائية، وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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