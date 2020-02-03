لافروف والصباح يبحثان العلاقات الثنائية بين موسكو والكويت

أفادت ​وزارة الخارجية الروسية​ بأن "وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ بحث خلال مكالمة هاتفية مع نظيره ​الكويت​ي ​أحمد ناصر​ المحمد الصباح، سبل تعزيز الروابط الاقتصادية والتبادل الإنساني بين ​روسيا​ والكويت". وأشارت الى أنه تم خلال المحادثة "التأكيد على التوجه لدى ​موسكو​ والكويت لضمان مسارات إيجابية مستدامة للتبادل التجاري بين البلدين، وزيادة تكثيف الروابط الاقتصادية والتبادلات الإنسانية، بما في ذلك تسوية جميع القضايا على جدول الأعمال الثنائي".

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