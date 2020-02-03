خارجية السودان:ليس لديها أي علم على الإطلاق بشأن لقاء البرهان ونتنياهو

أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، بأن لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي في ​السودان​ ​عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ جاء دون تنسيق ​وزارة الخارجية​ السودانية، وأن "ليس لديها أي علم على الإطلاق بشأن لقاء البرهان و​نتنياهو​".

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