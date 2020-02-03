"الجزيرة": 5 قتلى من الجيش المصري باستهداف آليتهم العسكرية

أفادت مصادر أمنية مصرية لتلفزيون "​الجزيرة​"، بسقوط 5 قتلى من عناصر ​الجيش المصري​ بعد استهداف آليتهم العسكرية بمدينة الشيخ زويد ​شمال سيناء​. إضغط للمزيد

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