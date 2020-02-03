أعلن السفير الصيني لدى موسكو تشانغ هان هوي، أن العلماء الصينيين نجحوا في زراعة سلالات فيروس "كورونا" الجديد ، تمهيدا للوصول إلى ابتكار لقاح ضده.
وأشار السفير الصيني في حديث صحفي، إلى أنه "تم عزل وزراعة أكثر من 8 سلالات للفيروس في ظروف المختبر بالصين، بعضها في حالة ممتازة، مما يمهد للبدء بإنتاج لقاح ضد العدوى أو أي علاج موجه ضد الفيروس".
وأكد هوي أن الصين قد "أطلعت منظمة الصحة العالمية وروسيا ودولا ومناطق أخرى في الوقت المناسب، على الأوضاع الصحية في البلاد على خلفية انتشار الفيروس، وقدمت لروسيا بيانات الشريط الوراثي للفيروس"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر يكفي لإجراء بحوث علمية".
وأكد أن الصين شهدت في الآونة الأخيرة "انخفاضا في أعداد المصابين بالفيروس، فيما ازداد عدد المرضى المتعافين منه".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير الصين في روسيا :نجحنا بزراعة سلالات كورونا بما يخدم استنباط لقاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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