سفير الصين في روسيا :نجحنا بزراعة سلالات كورونا بما يخدم استنباط لقاح

أعلن السفير ​الصين​ي لدى ​موسكو​ تشانغ هان هوي، أن العلماء الصينيين نجحوا في زراعة سلالات فيروس "كورونا" الجديد ، تمهيدا للوصول إلى ابتكار لقاح ضده.

وأشار السفير الصيني في حديث صحفي، إلى أنه "تم عزل وزراعة أكثر من 8 سلالات للفيروس في ظروف المختبر بالصين، بعضها في حالة ممتازة، مما يمهد للبدء بإنتاج لقاح ضد العدوى أو أي علاج موجه ضد الفيروس".

وأكد هوي أن الصين قد "أطلعت ​منظمة الصحة العالمية​ و​روسيا​ ودولا ومناطق أخرى في الوقت المناسب، على الأوضاع الصحية في البلاد على خلفية انتشار الفيروس، وقدمت لروسيا بيانات الشريط الوراثي للفيروس"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر يكفي لإجراء بحوث علمية".

وأكد أن الصين شهدت في الآونة الأخيرة "انخفاضا في أعداد المصابين بالفيروس، فيما ازداد عدد المرضى المتعافين منه".