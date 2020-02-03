السطات الفلسطينية تعلن خلو قطاع غزة من أي اصابات بالكورونا

أعلنت وزارة الصحة في غزة، خلو القطاع من فيروس "كورونا"، مؤكدة أنه "لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بهذا المرض حتى الآن".
وأشارت الوزارة الى أنها اتخذت "إجراءات وقائية، تعكس توصيات منظمة الصحة العالمية لسلامة العائدين من الصين وضمان سلامة سكان القطاع، ومنها دراسة تخصيص مستشفى لتقديم الرعاية اللازمة، وأن ذلك لا يؤثر على سلامة المواطنين".
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