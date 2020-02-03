روحاني لبوريل:جاهزون للعودة للإتفاق النووي بعد تنفيذ الآخرين إلتزامهم

استقبل الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، منسق ​السياسة​ الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​ جوزيف بوريل، الذي حل ب​طهران​ لبحث العلاقات بين الجانبين.

وأكد روحاني خلال اللقاء أن إيران "جاهزة للعودة إلى تنفيذ التزاماتها ب​الاتفاق النووي​ عندما ينفذ الطرف المقابل التزاماته"، مضيفا أن "مراقبة أنشطتنا النووية من قبل الوكالة الدولية سوف تستمر، إلا في حال واجهنا ظروفا جديدة".

وأبدى استعداد بلاده للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لحل القضايا العالقة، لافتا إلى أن "الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق النووي خلق عوائق ومشكلات لجميع أطراف الاتفاق".

من جهته، أشار بوريل إلى أن "الدول الأوروبية تسعى إلى الحفاظ على الاتفاق النووي وحل القضايا الخلافية للإبقاء عليه"، مضيفا أنه سيبذل ما في وسعه من قدرات "لخلق تعاون قوي يصب في إطار الحفاظ على الاتفاق النووي".