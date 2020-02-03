اليونيسف: 6500 طفل ينزحون يوميا بسبب القتال شمال غرب سوريا

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" جميع القوى المتحاربة إلى وقف الأعمال العدائية فوراً في شمال غرب ​سوريا​، حفاظا على الأطفال وحالاتهم النفسية"، مشيرة الى ان "​الأزمة​ تحولت إلى أزمة حماية أطفال على نطاق غير مسبوق. وقد أجبر ​العنف​ الذي شهدته المنطقة خلال الأسبوع الماضي 6500 طفل على الفرار يوميا، مما رفع العدد الكلي للأطفال ​النازحين​ في تلك المنطقة إلى 300 ألف منذ كانون الاول الماضي"، كاشفة عن "حاجة مليون ومائتي طفل، إلى المساعدة وسط شح في ​المياه​ والطعام و​المستلزمات الطبية​".

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