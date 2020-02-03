بوغدانوف يبحث "صفقة القرن" مع سفير فلسطين في موسكو

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن "المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى ​الشرق الأوسط​ و​إفريقيا​ ​ميخائيل بوغدانوف​، إلتقى السفير الفلسطيني لدى ​روسيا​ ​عبد الحفيظ نوفل​، بطلب من الجانب الفلسطيني". وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنه تم خلال اللقاء، بحث الوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على آفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، في ظل الإعلان عن "​صفقة القرن​"، وبيان مجلس ​جامعة الدول العربية​ الرافض لها. إضغط للمزيد

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