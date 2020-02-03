4 قتلى جراء حريق على ناقلة قبالة الإمارات

أعلن دبلوماسي هندي في الإمارات، أن "أربعة أشخاص على الأقل قتلوا الأسبوع الماضي جراء حريق اندلع على متن ناقلة نفطية قبالة إمارة الشارقة. وبين القتلى الأربعة هنديين، هذا ولم تنته السلطات الإماراتية بعد من تحديد هوية القتيلين الآخرين".
ولفت إلى أن "الحريق نشب عندما كان طاقم الناقلة المؤلف من 56 بحارا، 12 منهم هنود، يستعد لقطر السفينة إلى الهند لتحويلها لخردة. وكانت الناقلة لحظة نشوب الحريق على بعد نحو 34 كيلومترا عن سواحل الشارقة، ولا يزال الغموض يلف سبب الحادث".
ولم يعلن الجانب الإماراتي بعد عن سقوط ضحايا جراء الحادث، وأفادت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات بإنقاذ طاقم الناقلة التي تبحر تحت علم بنما.
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