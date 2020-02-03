الحكومة الفلسطينية توقف استيراد الخضروات والفواكه من إسرائيل

أكد وزير ​الزراعة​ الفلسطيني رياض العطاري، أن "​الحكومة​ قررت وقف استيراد الخضروات والفواكه والعصائر و​المشروبات الغازية​ والمياه المعدنية من ​إسرائيل​"، موضحاً ان "هذا القرار جاء ردا على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي ​نفتالي بينت​ الذي اتخذه منذ ايام، بمنع دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي، وبدأ بتنفيذه يوم الاحد حيث تم إرجاع ​الشاحنات​ الفلسطينية المحملة بالمنتجات الزراعية عن معبر الجملة شمال الضفة"، لافتاً الى ان "هذا القرار سيدعم صمود ​المزارعين​ والمنتوجات الوطنية الفلسطينية وسيساهم في ​سياسة​ الانفكاك التي بدأت الحكومة الحالية بتنفيذها منذ اليوم الأول لتسلمها مهامها"، مبيناً ان "نسبة ما يصدره الجانب الفلسطيني من خضار إلى إسرائيل يصل إلى 7.1 % بينما تصل نسبة استيراد المنتجات السالفة من إسرائيل 7 %، وتبلغ نسبة الاستيراد ماديا من إسرائيل في فصل الشتاء ما يقارب ثمانية ملايين ​دولار​ أميركي فيما يتعلق بالجانب الزراعي".

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