نائبة رئيس الحكومة الروسية: لا مسوّغ لتعليق الطيران من وإلى الصين

أكدت نائبة رئيس ​الحكومة الروسية​ تاتيانا غوليكوفا، أنه "لا توجد حالة طوارئ في روسيا بسبب ​فيروس كورونا​، وبالتالي ليس هناك أي أساس لفرض أي قيود جديدة داخل البلاد، إضافة إلى تلك التي فرضناها سابقا، ولا نرى حاليا حاجة لوقف حركة الطيران مع ​الصين​ بالكامل".

وأعلنت غوليكوفا، عدم رصد إصابات جديدة بالفيروس على أراضي روسيا ما عدا حالتين أعلن عنهما الأسبوع الماضي.

وأوضحت أنه "لا تزال الرحلات الجوية المنتظمة بين ​موسكو​ و4 مدن صينية سارية، لكننا نخطط لتعليق رحلات شارتر التي تنقل مواطنينا بدءا من 14شباط، لافتتا الى أن "عبور الأجانب القادمين من الصين جوا سيقتصر على مطار شيريميتيفو، اعتبارا من 4 شباط".

إضافة إلى التدابير المذكورة، كلفت الحكومة الروسية هيئة الرقابة البيطرية والسلامة النباتية بفرض قيود مؤقتة على توريد وترانزيت جميع أنواع الحيوانات والنباتات والأسماك غير المألوفة من الصين، حتى الأول من آذار المقبل.