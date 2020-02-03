يوتيوب يحظر المحتوى "المتلاعب به" المرتبط بالانتخابات









اسماء السيد - واشنطن: أعلن موقع يوتيوب الاثنين أنه سيزيل أية تسجيلات فيديو مرتبطة بالانتخابات في حال "تم التلاعب بها أو تزويرها" لتضليل الناخبين، وذلك في مسعى جديد لمكافحة التضليل المعلوماتي على الانترنت.

وقال الموقع الذي تملكه شركة غوغل إنه يتخذ هذه الاجراءات في إطار جهوده ليصبح "مصدرا أكثر موثوقية" للأخبار ولنشر "الخطاب السياسي الصحي".

وقالت ليزلي ميلر نائبة رئيس يوتيوب لشؤون الحكومات والسياسة العامة في مدونة أن معايير الموقع ستحظر "المحتوى الذي تم التلاعب به او تزويره بطريقة تضلل المستخدمين.. ويمكن أن يشكل تهديداً جسيما باحداث ضرر كبير".

كما يحظر الموقع المحتوى الذي يهدف إلى تضليل الناس بشأن الاقتراع أو عمليات الاحصاء.