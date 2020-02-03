اسماء السيد - واشنطن: أعلن موقع يوتيوب الاثنين أنه سيزيل أية تسجيلات فيديو مرتبطة بالانتخابات في حال "تم التلاعب بها أو تزويرها" لتضليل الناخبين، وذلك في مسعى جديد لمكافحة التضليل المعلوماتي على الانترنت.
وقال الموقع الذي تملكه شركة غوغل إنه يتخذ هذه الاجراءات في إطار جهوده ليصبح "مصدرا أكثر موثوقية" للأخبار ولنشر "الخطاب السياسي الصحي".
وقالت ليزلي ميلر نائبة رئيس يوتيوب لشؤون الحكومات والسياسة العامة في مدونة أن معايير الموقع ستحظر "المحتوى الذي تم التلاعب به او تزويره بطريقة تضلل المستخدمين.. ويمكن أن يشكل تهديداً جسيما باحداث ضرر كبير".
كما يحظر الموقع المحتوى الذي يهدف إلى تضليل الناس بشأن الاقتراع أو عمليات الاحصاء.
كانت هذه تفاصيل خبر يوتيوب يحظر المحتوى "المتلاعب به" المرتبط بالانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.