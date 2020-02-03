"المحامين" تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات على منصب النقيب وأعضاء المجلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للمحامين، أسماء المرشحين فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، ومن المقرر أن تبدأ غدا الثلاثاء، التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين حتى الخميس القادم الموافق 6 فبراير، والفصل فى الطعون والتنازلات يوم الاثنين الموافق 10 فبراير وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير .
وكانت اللجنة المشرفة على تلقى طلبات المرشحين فى الانتخابات قد تلقت 19 مرشحا لمنصب النقيب، وجاءت أسماء المرشحين كالآتى سامح عاشور، إبراهيم عبد السميع مهران، مجدى عبد الستار إبراهيم، مجدى محمود على راشد، محمد، رجب البرديسى، حسين المرشدى، نجلاء محمد الإمام، طارق الفولى، محمد رجائى عطية، أيمن عبد العزيز محمد أحمد، إبراهيم السعيد، فائي الدسوقى محمد، صلاح الدين محمود حجازى، محمد علي مهران، على محمد فتوح، أحمد قناوى، محمد أجمد على الشربينى، علاء عباس عبد اللطيف، مرتضى منصور.
وكانت النقابة العامة للمحامين قد شكلت 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح، لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، و لجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف وأخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات.
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