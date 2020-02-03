الشيوخ الأمريكي يستمع إلى المرافعات الختامية في محاكمة عزل ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الاثنين، الاستماع للمرافعات الختامية من جانب فريق الإدعاء الذي اختاره مجلس النواب، وفريق الدفاع الخاص بالرئيس دونالد ترامب، في محاكمة عزله التي من المتوقع أن تنتهي الأسبوع الجاري بتبرئة ساحته.

وقال جاسون كرو وهو أحد المدعين، لأعضاء مجلس الشيوخ في بداية الجلسة "أقول لكم نيابة عن مجلس النواب إن الواجب يطالبكم بإدانة الرئيس ترامب".

وهناك أربع ساعات مخصصة بالتساوي للجانبين وسوف يكون هناك وقت مخصص أيضا لبعض أعضاء مجلس الشيوخ للتحدث أمام الغرفة.

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يجرى التصويت بشأن العزل بعد غد الأربعاء الساعة الرابعة عصرا (2100 بتوقيت جرينتش) ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينجو ترامب من العملية بفضل ولاء أعضاء حزبه الجمهوري في المجلس الأعلى بالكونجرس.

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الجمعة الماضي، ضد استدعاء الشهود بما في ذلك مستشار ترامب السابق للأمن القومي ، جون بولتون، ما يوجه هزيمة قوية للغاية ، ولكن متوقعة للديمقراطيين الذين يسعون لعزل ترامب من منصبه.

وجاء التصويت بواقع 51 صوتا مقابل 49 حيث صوت مشرعان جمهوريان فقط مع الديمقراطيين في صالح استدعاء الشهود أو عرض وثائق في المحاكمة.