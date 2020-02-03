مقتل شخص برصاص مجهولين داخل سوبر ماركت بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: قُتل شخص بطلقات نارية على يد مجهولين داخل محل سوبر ماركت بمركز أبو النمرس، جنوب محافظة الجيزة، مساء الإثنين. تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب إشارة من شرطة النجدة بسماع دوي طلقات بقرية منيل شيحة بدائرة مركز أبو النمرس. التحريات الأولية كشفت أن مجهولين أطلقوا النار على صاحب المحل ويدعى "م.ع."، ما أسفر عن مقتله متأثرا بجراحه. وانتقلت قوات الشرطة إلى مسرح الجريمة لمعاينة الجثة، والوقف على ملابسات الواقعة كاملة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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