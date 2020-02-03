"أسير الماضي".. رواية حولت صاحبتها لأول أديبة بقرية بغداد الوادي الجديد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

"أسير الماضي" رواية جديدة استقبلتها أروقة معرض الكتاب في دورته الحالية، جعلت من صاحبتها العشرينية، أول أديبة لقريتها النائية في أقصى جنوب البلاد.

"مفيش أديب أحب أكون مثله... أفضل أن أكون نفسي"؛ بهذه الثقة تحدثت غادة أبو بكر حسنين (20 سنة) ابنة قرية بغداد في الوادي الجديد، مضيفةً إنها تستقي أفكارها من أحاديث الناس ومنشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومما تلحظه من تغييرات تطرأ في حياة المحيطين ومن تخالطهم من الناس في حياتها اليومية.

تدرس غادة بالصف الثاني من قسم اللغة العربية بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر فرع محافظة سوهاج، وقد بدأت الكتابة مذ كانت في المرحلة الابتدائية. "بدأت بكتابة قطع التعبير في مادة الإنشاء"؛ تقول غادة وتشير إلى أن إشادات معلميها بكتاباتها في صغرها كانت دافعها الأكبر في الاستمرار في محاولة ترجمة أفكارها، إلى أن تحولت في مرحلة الإعدادية لكتابة الشعر الذي لم توفق فيه بالشكل الكافي، وكان بمثابة محطة تحول في رحلة بحثها عن ذاتها التي وجدتها في الرواية، بدعم ورعاية أسرتها.

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في نهاية المرحلة الإعدادية ومع بداية المرحلة الثانوية، اتجهت غادة إلى كتابة القصص القصيرة. "أول قصة كتبتها كانت بعنوان (حب وحرب)، شاركت بها في مسابقة (إبداع) التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بمراكز الشباب، وحصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة"؛ تقول غادة التي واصلت محاولاته الأدبية إلى أن أثمرت في بداية 2019 عن روايتها الأولى "أسير الماضي"، التي تشارك بها حاليًا في معرض القاهرة الدولي.

تناقش "أسير الماضي" مرض الفصام، وتغوص في حياة أحد المصابين به، مستعرضة كيف تحول الأزمات حياة أصحابها. وقد تعاقدت غادة على طباعتها ونشرها مع إحدى دور النشر في سبتمبر 2019". وقد نظم لغادة مؤتمر صحفي للحديث عن تجربتها الأولى مع النشر. "شعرت بسعادة غامرة عندما رأيت (أسير الماضي) على الأرفف داخل أجنحة معرض الكتاب... كنت منبهرة بحضور المؤتمر الصحفي وبإقبال رواد المعرض على شراء (أسير الماضي)، وأنني أمثل وأعبر عن قريتي البعيدة عن دائرة الضوء في أقصى الصعيد".

طالعت غادة عددًا كبيرًا من الروايات منها "قواعد جارتان" للكاتب عمرو عبد الحميد، و"البؤساء" للأديب فيكتور هوجو، لكنها تأثرت كثيرًا برواية "ثاني أكسيد الحب" لمنى سلامة، والتي تقول عنها: "ما أعجبني فيها أنها تناقش الحب من مفهوم غير التقليدي... أحب أن تكون اللمسة الرومانسية جزء من الرواية لا أن تكون محور الرواية الرئيسي".

من جانبه، قال محسن حسب، وكيل مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، إنه تابع المؤتمر الصحفي لغادة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، معلنًا عن مؤتمر أدبي قريب لها وتكريمها بمقر فرع الثقافة في مركز باريس. فيما أكد الدكتور محسن عبد الوهاب، مدير مكتبة مصر العامة بالوادي الجديد، على الإعداد لمؤتمر ثقافي بالمكتبة في حضور بنت الوادي الجديد غادة أبو بكر، لتكريمها في حضور لفيف من رواد المكتبة والمثقفين والشعراء من أبناء المحافظة.​