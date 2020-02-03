الدفاع الجوي السوري يسقط مسيرتين في محيط مطار حميميم

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (أ ش أ):
أفاد التليفزيون السوري الرسمي مساء اليوم الإثنين، بأن الدفاع الجوي في مطار حميميم بمحافظة اللاذقية غربي البلاد أسقط طائرتين مسيرتين في محيط المطار.
ولم يذكر التليفزيون السوري المزيد من التفاصيل حول الحادث.
يأتي ذلك، في وقت أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي في إدلب السورية إلى ثمانية عناصر، بينهم ثلاثة مدنيين.
يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن اليوم أن القوات السورية تمكنت من التقدم مجددا في محور سراقب شرق إدلب، وسيطرت على قرية النيرب الواقعة عند (أوتوستراد حلب – اللاذقية الدولي).
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