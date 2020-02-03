المعاينة: ماس كهربائي بمحل تجاري وراء حريق سوق المنيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت المعانية الأولية لرجال الحماية المدنية والمعمل الجنائي عن ملابسات حريق اندلع بسوق المنيرة بمنطقة إمبابة، مساء الإثنين.

وجاء في المعاينة تحت إشراف مدير الغدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، أن ماسا كهربائيا بمحل تجاري نتج عنه الحريق، وامتداد ألسنة النيران إلى وحدة سكنية مكونة من غرفتين وصالة.

البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بشارع الجامع دائرة قسم شرطة إمبابة.

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دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 7 سيارات إطفاء بقيادة نائبه ورئيس قسم الإطفاء؛ لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية.

وانتقلت قيادات قسم إمبابة إلى موقع الحريق، وفرضت طوقا أمنيا بمحيط الواقعة؛ حرصا على سلامة المواطنين، وتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وحصره في محل تجاري وجزء من شقة سكنية (غرفتين - صالة) دون وفيات، وأجرى رجال الإطفاء عملية لتبريد لمنع تجدد النيران.