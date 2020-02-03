بـ600 ألف جنيه.. جمارك المطار تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة وساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أحبطت جمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وساعات اليد.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له، إنه تم الاشتباه براكب مصري قادم من السعودية، وبتفتيش حقائبه تبيَّن وجود 15 هاتفًا محمولًا "آيفون 11" و6 هواتف "سامسونج نوت 10" و140 ساعة يد، مشيرًا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت 600 ألف جنيه.

وأشار إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي.​