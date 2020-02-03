أمريكا تدرج 260 شخصًا على قائمة المشتبه في إصابتهم بـ كورونا

أعلنت هيئة "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" إدراجها 260 مريضًا تحت الفحص، للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (المعروف أيضًا باسم فيروس ووهان)، وذلك في 36 ولاية بدءًا من اليوم الاثنين وفقاً لوكالة أنباءالشرق الأوسط.
وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم أن هذا يمثل زيادة في أعداد المصابين بالفيروس قدرها 19 شخصًا.
ثبت إصابتهم، في حين 167 أعطوا نتائج سلبية، ولا يزال 82 آخرون ينتظرون نتائج الفحص الطبي.
وأضافت الشبكة أن 11 شخصًا من إجمالي العدد
وكانت السلطات الصحية الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 11 حالة، وذلك بعد تسجيل ثلاث حالات إضافية في ولاية كاليفورنيا.
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