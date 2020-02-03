فيديو.. هبوط اضطرارى لطائرة كندية في مطار مدريد

اضطرت طائرة "بوينغ 767" تابعة للخطوط الجوية الكندية للعودة إلى مطار "مدريد- باراخاس" الدولي للهبوط الاضطراري هناك، بعد أن تمزقت إحدى عجلاتها واصطدمت شظاياها بمحرك الطائرة وفقا لموقع روسيا اليوم. إحدى عجلاتها واصطدمت شظاياها بمحرك الطائرة وفقا لموقع روسيا اليوم. وصرح ناطق باسم شركة الطيران الكندية أن الرحلة AC837 كانت متوجهة من مدريد إلى تورونتو وعلى متنها 128 راكبا قبل أن تعاني من مشاكل في المحرك بعد إقلاعها بوقت قصير. Advertisements شاهد الفيديو..

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