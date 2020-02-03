أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، أن القوات الإيرانية لم تعد في حالة التأهب القصوى للحرب، غير أن خطر شنها عمليات انتقامية جديدة، لا يزال قائما وفقا لموقع روسيا اليوم.
وصرح ماكينزي بأن إيران "حدّت من التصعيد"في ما يتعلق بقوتها الصاروخية البالستية وأعادت قواتها للدفاع الجوي إلى "حالة الاستعداد الطبيعية"، بعد الضربات التي نفذتها على مواقع للجيش الأمريكي في العراق في يناير الماضي، بعد أيام من اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد.
كما تطرق إلى أنشطة البحرية الإيرانية في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أنها كانت "على مستوى طبيعي نسبيا" في الأسابيع الأخيرة.
وأشار إلى صعوبة التنبؤ بنوايا القيادة الإيرانية، مذكرا بأن حالة من الهدوء سبقت الهجوم على شركة "أرامكو" السعودية في سبتمبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاجون: إيران أعادت قواتها لمستوى التأهب الطبيعي لكن الخطر لا يزال قائمًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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