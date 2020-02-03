للتقديم من هنا.. كل ما تريد معرفته عن "وظائف تعليم عسير" السعودية

تصدر على مؤشرات البحث موقع "جوجل" السعودية، مساء اليوم الإثنين، تريند بعنوان" وظائف تعليم عسير"، وذلك بالتزامن مع فتح الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية، باب التقديم لوظائف تعليم عسير، بداية من اليوم وحتي الخميس المقبل.

ووفقًا لتقارير نشرت في وسائل إعلام سعودية، فأن مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، اعتمد البرنامج الزمني وآلية التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس.

طريقة التقديم لوظائف تعليم عسير:

وكشفت أن الوظائف الشاغرة متاحة للسعوديين والسعوديات على لائحة المستخدمين وبند الأجور لحملة الثانوية العامة فأقل.

وعن طريقة التقديم، أوضحت أن أنه سيتم الاكتفاء بالتقديم الإلكتروني، "من هنا" ولن يتم استقبال أي طلب ورقي، أو أي طلب بعد انتهاء الفترة المحددة.

شروط التقديم في وظائف تعليم عسير:

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

-إلا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية، ولا يقل عن القدرة على القيام بعمل الوظيفة، مع إجادة القراءة والكتابة.

- موافقة المرشح على العمل في مقر الوظيفة الفعلي حسب الاحتياج.

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- أن لا يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن 50 عامًا.

- إجتياز المقابلة الشخصية لمن يقع عليه الاختيار المبدئي، بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.

- أن يكون جمع المتقدمين والمتقدمات من المسجلين في نظام "ساعد" بوزارة الخدمة المدنية.

- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة متقاعدًا من القطاع الحكومي أو الخاص.

- أن يكون لائقا ومجتازًا للفحص الطبي.

- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

- ألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة، وليس لديه سوابق لدى الجهات الأمنية.

- وجود رخصة قيادة سارية المفعول، بالنسبة لوظيفة "سائق".