أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة حميميم بريف اللاذقية في سوريا، مشيرة إلى أنها كانت قادمة من جهة البحر وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكدت وزارة الدفاع أن صواريخ "بانتسير إس" فيالقاعدة الروسية دمرت هدفا بالقرب من حميميم، ولا توجد إصابات أو أضرار مادية، ولا تزال القاعدة تمارس عملها بشكل طبيعي.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادالتلفزيون السوري بأن الدفاع الجوي في مطار حميميم بمحافظة اللاذقية غربي سوريا أسقط طائرتين مسيرتين في محيط المطار.
ولم تعرف تفاصيل الحادث على الفور، فيما أفادت إذاعة "شام أف أم" بأن الصوت الذي سمع في مدينة جبلة ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية لطائرة مسيرة بمحيط قاعدة حميميم.
كانت هذه تفاصيل خبر طائرة مسيرة مجهولة قادمة من جهة البحر تهاجم حميميم في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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