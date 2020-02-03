اخبار العالم

السعودية وروسيا تؤكدان استعدادهما لتنسيق الجهود لاستقرار السوق النفطية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز -خلال اتصال هاتفي- اليوم الإثنين استعدادهما لتنسيق الجهود بصيغة "أوبك +" لضمان استقرار السوق النفطية وفقاً لوكالة أنباء الشرق

الأوسط.

 

وقال المكتب الصحفي للكرملين - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- إن الرئيس الروسي بوتين تلقى اتصالاً هاتفياً من الملك سلمان،

بحثا خلاله بشكل مفصل الوضع في سوق النفط، وأكدا استعدادهما لمواصلة تنسيق الخطوات ضمن اتفاقية "أوبك+" لضمان استقرار سوق النفط العالمية.


وتقود روسيا والسعودية مجموعة دول نفطية في إطار اتفاق "أوبك+"، الذي يهدف لتقليص الإنتاج لامتصاص زيادة المعروض من النفط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية وروسيا تؤكدان استعدادهما لتنسيق الجهود لاستقرار السوق النفطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا