السعودية وروسيا تؤكدان استعدادهما لتنسيق الجهود لاستقرار السوق النفطية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز -خلال اتصال هاتفي- اليوم الإثنين استعدادهما لتنسيق الجهود بصيغة "أوبك +" لضمان استقرار السوق النفطية وفقاً لوكالة أنباء الشرقالأوسط.
وقال المكتب الصحفي للكرملين - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- إن الرئيس الروسي بوتين تلقى اتصالاً هاتفياً من الملك سلمان،بحثا خلاله بشكل مفصل الوضع في سوق النفط، وأكدا استعدادهما لمواصلة تنسيق الخطوات ضمن اتفاقية "أوبك+" لضمان استقرار سوق النفط العالمية.
وتقود روسيا والسعودية مجموعة دول نفطية في إطار اتفاق "أوبك+"، الذي يهدف لتقليص الإنتاج لامتصاص زيادة المعروض من النفط.
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